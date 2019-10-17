SUBSTITUTE TRUSTEE’S NOTICE OF FORECLOSURE SALE
Default having been made in the terms, conditions, and payments provided in a certain Deed of Trust dated OCTOBER 7, 2015, executed by RICHARD B. SMITH (A/K/A BRIAN SMITH) AND ASHLEE M. SMITH, HUSBAND AND WIFE, JOINED BY LINDA HOLLOWAY, to SUSAN VOSS, A RESIDENT OF CORDOVA, TENNESSEE, Trustee, of record in DEED OF TRUST BOOK 731, PAGE 82, for the benefit of REGIONS BANK D/B/A REGIONS MORTGAGE, in the Register’s Office for HARDEMAN County, Tennessee and to J. PHILLIP JONES AND/OR JESSICA D. BINKLEY, either of whom may act, appointed as Substitute Trustee in an instrument of record in the Register’s Office for HARDEMAN County, Tennessee, to secure the indebtedness described, the entire indebtedness having been declared due and payable by REGIONS BANK D/B/A REGIONS MORTGAGE, being the present owner/holder or authorized agent, designee or servicer of the holder/owner of said indebtedness, has requested foreclosure proceedings to be instituted; and as provided in said Deed of Trust, I, J. PHILLIP JONES/JESSICA B. BINKLEY, will by virtue of the power and authority vested in me as Substitute Trustee, on FRIDAY, NOVEMBER 15, 2019 AT 12:00 P.M. (NOON) AT THE FRONT DOOR OF THE HARDEMAN COUNTY COURTHOUSE IN BOLIVAR, HARDEMAN COUNTY, TENNESSEE, sell to the highest bidder for cash, free from the equity of redemption, homestead, and dower, and all other exemptions which are expressly waived, and subject to any unpaid taxes, if any, the following described property in HARDEMAN County, Tennessee, to wit:
PROPERTY LOCATED IN THE COUNTY OF HARDEMAN, TENNESSEE:
BEGINNING AT AN IRON PIN SET IN THE EAST MARGIN OF MAXWELL ROAD (50 FOOT RIGHT OF WAY), WHICH POINT IS LOCATED NORTH 32 DEGREES 57 MINUTES 40 SECONDS EAST 1046.00 FEET FROM AN IRON PIN FOUND AT THE ORIGINAL SOUTHWEST CORNER OF CARR; THENCE FROM THE POINT OF BEGINNING, AND WITH THE EAST MARGIN OF MAXWELL ROAD THE FOLLOWING CALLS: NORTH 50 DEGREES 11 MINUTES 03 SECONDS EAST 113.49 FEET; NORTH 56 DEGREES 44 MINUTES 48 SECONDS EAST 83.45 FEET; NORTH 64 DEGREES 21 MINUTES 17 SECONDS EAST 12.10 FEET TO THE NORTHEAST CORNER OF THE HEREIN DESCRIBED TRACT; THENCE ON A NEW LINE THROUGH CARR, SOUTH 26 DEGREES 59 MINUTES 00 SECONDS EAST 1126.14 FEET TO THE CENTERLINE OF A DITCH; THENCE WITH THE CENTERLINE OF SAID DITCH, NORTH 89 DEGREES 53 MINUTES 49 SECONDS WEST 231.05 FEET TO THE SOUTHWEST CORNER OF THE HEREIN DESCRIBED TRACT; THENCE ON A NEW LINE THROUGH CARR, NORTH 26 DEGREES 59 MINUTES 00 SECONDS WEST 986.90 FEET TO THE POINT OF BEGINNING, CONTAINING 5.00 ACRES. PER CERTIFICATE OF SURVEY BY GREGORY J. PERRY, R.L.S. # 1999, HENDERSON, TENNESSEE, DATED JANUARY 11, 2005. (LEGAL DESCRIPTION TAKEN FROM PRIOR DEED.)
BEING THE SAME PROPERTY CONVEYED TO LINDA HOLLOWAY AND BRIAN SMITH A/K/A RICHARD B. SMITH AS JOINT TENANTS WITH RIGHT OF SURVIVORSHIP, BY QUITCLAIM DEED DATED SEPTEMBER 20, 2005 AND RECORDED IN DEED BOOK 19, PAGE 570 IN THE REGISTER’S OFFICE OF HARDEMAN COUNTY, TENNESSEE.
SUBJECT TO THE RIGHT OF REDEMPTION BY THE DEPARTMENT OF THE TREASURY – INTERNAL REVENUE SERVICE.
THIS IS IMPROVED PROPERTY KNOWN AS 915 MAXWELL ROAD, BOLIVAR, TN 38008.
MAP 118 PARCEL 035.00
THE SALE OF THE SUBJECT PROPERTY IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND IS FURTHER SUBJECT TO THE RIGHT OF ANY TENANT(S) OR OTHER PARTIES OR ENTITIES IN POSSESSION OF THE PROPERTY. ANY REPRESENTATION CONCERNING ANY ASPECT OF THE SUBJECT PROPERTY BY A THIRD PARTY IS NOT THE REPRESENTATION/RESPONSIBILITY OF TRUSTEE(S)/ SUBSTITUTE TRUSTEE(S) OR THEIR OFFICE.
THIS SALE IS SUBJECT TO ANY UNPAID TAXES, IF ANY, ANY PRIOR LIENS OR ENCUMBRANCES LEASES, EASEMENTS AND ALL OTHER MATTERS WHICH TAKE PRIORITY OVER THE DEED OF TRUST UNDER WHICH THIS FORECLOSURE SALE IS CONDUCTED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PRIORITY OF ANY FIXTURE FILING. IF THE U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY/ INTERNAL REVENUE SERVICE, THE STATE OF TENNESSEE DEPARTMENT OF REVENUE, OR THE STATE OF TENNESSEE DEPARTMENT OF LABOR AND WORK FORCE DEVELOPMENT ARE LISTED AS INTERESTED PARTIES IN THE ADVERTISEMENT, THEN THE NOTICE OF THIS FORECLOSURE IS BEING GIVEN TO THEM, AND THE SALE WILL BE SUBJECT TO ALL APPLICABLE GOVERNMENTAL ENTITIES RIGHT TO REDEEM THE PROPERTY, ALL AS REQUIRED BY 26 U.S.C. 7425, T.C.A. 67-1-1433, AND 28 U.S.C. 2410 (C). THE NOTICE REQUIREMENTS OF T.C.A. 35-5-101 ET SEQ. HAVE BEEN MET.
THE RIGHT IS RESERVED TO ADJOURN THE DAY OF THE SALE TO ANOTHER DAY, TIME AND PLACE CERTAIN WITHOUT FURTHER PUBLICATION, UPON ANNOUNCEMENT AT THE TIME AND PLACE FOR THE SALE SET FORTH ABOVE. THE TRUSTEE/SUBSTITUTE TRUSTEE RESERVES THE RIGHT TO RESCIND THE SALE
IN THE EVENT THE HIGHEST BIDDER DOES NOT HONOR THE HIGHEST BID WITHIN 24 HOURS, THE NEXT HIGHEST BIDDER AT THE NEXT HIGHEST BID WILL BE DEEMED THE SUCCESSFUL BIDDER.
OTHER INTERESTED PARTIES: DEPARTMENT OF THE TREASURY – INTERNAL REVENUE SERVICE (BOOK 4, PAGE 779 AND BOOK 4, PAGE 804)
THIS IS AN ATTEMPT TO COLLECT A DEBT AND ANY INFORMATION OBTAINED WILL BE USED FOR THAT PURPOSE.
This is improved property known as 915 MAXWELL ROAD, BOLIVAR, TN 38008.
J. PHILLIP JONES/JESSICA D. BINKLEY, Substitute Trustee
1800 HAYES STREET
NASHVILLE, TN 37203
(615) 254-4430
www.phillipjoneslaw.com
F19-0195