SUBSTITUTE TRUSTEE’S NOTICE OF FORECLOSURE SALE
Default having been made in the terms, conditions, and payments provided in a certain Deed of Trust dated DECEMBER 22, 2014, executed by JAMES WADE HALL AND JUDY CAROL HALL, HUSBAND AND WIFE, to SUSAN VOSS, A RESIDENT OF CORDOVA, TENNESSEE, Trustee, of record in DEED OF TRUST BOOK 724, PAGE 619, for the benefit of REGIONS BANK D/B/A REGIONS MORTGAGE, EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF ALABAMA, 2050 PARKWAY OFFICE CIRCLE, BIRMINGHAM, AL 35244, in the Register’s Office for HARDEMAN County, Tennessee and to J. PHILLIP JONES AND/OR JESSICA D. BINKLEY, either of whom may act, appointed as Substitute Trustee in an instrument of record in the Register’s Office for HARDEMAN County, Tennessee, to secure the indebtedness described, the entire indebtedness having been declared due and payable by REGIONS BANK, being the present owner/holder or authorized agent, designee or servicer of the holder/owner of said indebtedness, has requested foreclosure proceedings to be instituted; and as provided in said Deed of Trust, I, J. PHILLIP JONES/JESSICA B. BINKLEY, will by virtue of the power and authority vested in me as Substitute Trustee, on TUESDAY, APRIL 23, 2019 AT 12:00 P.M. (NOON) LOCAL TIME, AT THE FRONT DOOR OF THE HARDEMAN COUNTY COURTHOUSE IN BOLIVAR, HARDEMAN COUNTY, TENNESSEE, sell to the highest bidder for cash, free from the equity of redemption, homestead, and dower, and all other exemptions which are expressly waived, and subject to any unpaid taxes, if any, the following described property in HARDEMAN County, Tennessee, to wit:
PROPERTY LOCATED IN THE COUNTY OF HARDEMAN, TENNESSEE:
BEGINNING ON A 3 INCH X APPROXIMATELY 6 FOOT SATELLITE POST, SAID POINT BEING LOCATED AS FOLLOWS FROM THE ORIGINAL MOST NORTHERLY NORTHEAST CORNER OF KING; BEGINNING ON A POINT IN THE CENTERLINE OF TEAGUE ROAD, SAID POINT BEING THE INTERSECTION OF SAID CENTERLINE AND A DITCH; THENCE WITH SAID CENTERLINE NORTH 88 DEGREES 48 MINUTES 46 SECONDS WEST 30.56 FEET TO A POINT; THENCE SOUTH 12 DEGREES 38 MINUTES 33 SECONDS EAST 177.94 FEET TO THE NORTHWEST CORNER OF THIS TRACT THE POINT OF BEGINNING; THENCE ON NEW LINES THROUGH KING THE FOLLOWING CALLS: SOUTH 73 DEGREES 26 MINUTES 42 SECONDS EAST 279.45 FEET TO A POINT, THENCE SOUTH 37 DEGREES 17 MINUTES 01 SECOND WEST 244.49 FEET TO A POINT; THENCE NORTH 41 DEGREES 54 MINUTES 31 SECONDS WEST 255.75 FEET TO AN IRON ROD SET; THENCE NORTH 31 DEGREES 21 MINUTES 16 SECONDS EAST 98.15 FEET TO THE POINT OF BEGINNING.
THE ABOVE TRACT IS SERVED BY AN INGRESS/EGRESS EASEMENT DESCRIBED AS FOLLOWS: BEGINNING ON A POINT IN THE CENTERLINE OF TEAGUE ROAD, SAID POINT BEING THE INTERSECTIONS OF SAID CENTERLINE AND DITCH, SAID POINT ALSO BEING THE MOST NORTHERLY NORTHEAST CORNER OF KING; THENCE ON NEW LINES THROUGH KING THE FOLLOWING CALLS: SOUTH 12 DEGREES 38 MINUTES 32 SECONDS WEST 186.20 FEET TO A POINT IN THE NORTH LINE OF THE ABOVE DESCRIBED TRACT; THENCE WITH SAID LINE NORTH 73 DEGREES 26 MINUTES 42 SECONDS WEST 30.07 FEET TO A 3 INCH X APPROXIMATELY 6 FOOT SATELLITE POST, THE NORTHWEST CORNER OF THE ABOVE DESCRIBED TRACT; THENCE CONTINUING ON NEW LINES THROUGH KING NORTH 12 DEGREES 38 MINUTES 33 SECONDS EAST 177.94 FEET TO A POINT IN THE CENTERLINE OF TEAGUE ROAD; THENCE WITH SAID CENTERLINE SOUTH 88 DEGREES 59 MINUTES 57 SECONDS EAST 30.56 FEET TO THE POINT OF BEGINNING.
LOCATED UPON THE ABOVE-DESCRIBED PROPERTY IS A 2003 CHAMPION MANUFACTURED HOME, SERIAL NUMBER 011-03-715-20499AB.
BEING THE SAME PROPERTY CONVEYED TO JAMES WADE HALL AND WIFE, JUDY CAROL HALL BY SPECIAL WARRANTY DEED DATED DECEMBER 18, 2014, APPEARING OF RECORD IN DEED BOOK 75, PAGE 662, IN THE REGISTER’S OFFICE OF HARDEMAN COUNTY, TENNESSEE.
THIS IS IMPROVED PROPERTY KNOWN AS 7690 TEAGUE ROAD, MEDON, TN 38356.
MAP 018 PARCEL 016.00
THE SALE OF THE SUBJECT PROPERTY IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND IS FURTHER SUBJECT TO THE RIGHT OF ANY TENANT(S) OR OTHER PARTIES OR ENTITIES IN POSSESSION OF THE PROPERTY. ANY REPRESENTATION CONCERNING ANY ASPECT OF THE SUBJECT PROPERTY BY A THIRD PARTY IS NOT THE REPRESENTATION/RESPONSIBILITY OF TRUSTEE(S)/ SUBSTITUTE TRUSTEE(S) OR THEIR OFFICE.
THIS SALE IS SUBJECT TO ANY UNPAID TAXES, IF ANY, ANY PRIOR LIENS OR ENCUMBRANCES LEASES, EASEMENTS AND ALL OTHER MATTERS WHICH TAKE PRIORITY OVER THE DEED OF TRUST UNDER WHICH THIS FORECLOSURE SALE IS CONDUCTED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PRIORITY OF ANY FIXTURE FILING. IF THE U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY/ INTERNAL REVENUE SERVICE, THE STATE OF TENNESSEE DEPARTMENT OF REVENUE, OR THE STATE OF TENNESSEE DEPARTMENT OF LABOR AND WORK FORCE DEVELOPMENT ARE LISTED AS INTERESTED PARTIES IN THE ADVERTISEMENT, THEN THE NOTICE OF THIS FORECLOSURE IS BEING GIVEN TO THEM, AND THE SALE WILL BE SUBJECT TO ALL APPLICABLE GOVERNMENTAL ENTITIES RIGHT TO REDEEM THE PROPERTY, ALL AS REQUIRED BY 26 U.S.C. 7425, T.C.A. 67-1-1433, AND 28 U.S.C. 2410 (C). THE NOTICE REQUIREMENTS OF T.C.A. 35-5-101 ET SEQ. HAVE BEEN MET.
THE RIGHT IS RESERVED TO ADJOURN THE DAY OF THE SALE TO ANOTHER DAY, TIME AND PLACE CERTAIN WITHOUT FURTHER PUBLICATION, UPON ANNOUNCEMENT AT THE TIME AND PLACE FOR THE SALE SET FORTH ABOVE. THE TRUSTEE/SUBSTITUTE TRUSTEE RESERVES THE RIGHT TO RESCIND THE SALE
IN THE EVENT THE HIGHEST BIDDER DOES NOT HONOR THE HIGHEST BID WITHIN 24 HOURS, THE NEXT HIGHEST BIDDER AT THE NEXT HIGHEST BID WILL BE DEEMED THE SUCCESSFUL BIDDER.
OTHER INTERESTED PARTIES: NONE OF RECORD
THIS IS AN ATTEMPT TO COLLECT A DEBT AND ANY INFORMATION OBTAINED WILL BE USED FOR THAT PURPOSE.
This is improved property known as 7690 TEAGUE ROAD, MEDON, TN 38356.
J. PHILLIP JONES/JESSICA D. BINKLEY, Substitute Trustee
1800 HAYES STREET
NASHVILLE, TN 37203
(615) 254-4430
www.phillipjoneslaw.com
F19-0025