SUBSTITUTE TRUSTEE’S NOTICE OF FORECLOSURE SALE
Default having been made in the terms, conditions, and payments provided in a certain Deed of Trust dated NOVEMBER 6, 2013, executed by WILLIAM DOYLE, A MARRIED MAN AND ALISHA DOYLE, A MARRIED WOMAN, to JOHN C. CLARK, Trustee, of record in DEED OF TRUST BOOK 715, PAGE 606, for the benefit of MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS INC. AS NOMINEE FOR FIRST STATE BANK, in the Register’s Office for HARDEMAN County, Tennessee and to J. PHILLIP JONES AND/OR JESSICA D. BINKLEY, either of whom may act, appointed as Substitute Trustee in an instrument of record in the Register’s Office for HARDEMAN County, Tennessee, to secure the indebtedness described; WHEREAS, said Deed of Trust was last assigned to TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT AGENCY, the entire indebtedness having been declared due and payable by TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT AGENCY, being the present owner/holder or authorized agent, designee or servicer of the holder/owner of said indebtedness, has requested foreclosure proceedings to be instituted; and as provided in said Deed of Trust, I, J. PHILLIP JONES/JESSICA B. BINKLEY, will by virtue of the power and authority vested in me as Substitute Trustee, on FRIDAY, MARCH 27, 2020, AT 1:00 P.M. LOCAL TIME AT THE FRONT STEPS OF THE HARDEMAN COUNTY COURTHOUSE IN BOLIVAR, HARDEMAN COUNTY, TENNESSEE, sell to the highest bidder for cash, free from the equity of redemption, homestead, and dower, and all other exemptions which are expressly waived, and subject to any unpaid taxes, if any, the following described property in HARDEMAN County, Tennessee, to wit:
PROPERTY LOCATED IN THE COUNTY OF HARDEMAN, TENNESSEE:
BEGINNING AT A STAKE 16 ½ FEET NORTH OF THE MARGIN OF BUTLER STREET, THE SOUTHEAST CORNER OF LOT 3 AND RUNS WITH THE SAME NORTH 175 FEET TO A STAKE IN A FIELD; THENCE EAST 90 FEET TO A STAKE IN FIELD; THENCE SOUTH 175 FEET TO A STAKE ON THE NORTH SIDE OF BUTLER STREET; THENCE WITH THE SAME WEST 90 FEET TO THE BEGINNING.
THIS IS THE IDENTICAL REAL ESTATE CONVEYED TO WILLIAM DOYLE AND WIFE, ALISHA DOYLE FROM SOUTHWEST HUMAN RESOURCES AGENCY BY SPECIAL WARRANTY DEED DATED NOVEMBER 6, 2013, OF RECORD IN RECORD BOOK 69, PAGE 440, REGISTER’S OFFICE OF HARDEMAN COUNTY, TENNESSEE.
SUBJECT TO THE NEIGHBORHOOD STABILIZATION PROGRAM DECLARATION OF RESTRICTIVE COVENANTS AS SHOWN OF RECORD IN THE REGISTER’S OFFICE OF HARDEMAN COUNTY, TENNESSEE IN DEED BOOK 51, PAGE 127 AND DEED BOOK 69, PAGE 436.
THIS IS IMPROVED PROPERTY KNOWN AS 830 BUTLER ST., BOLIVAR, TN 38008.
MAP 070P GRP F CTRL MAP 070I PARCEL 028.00
THE SALE OF THE SUBJECT PROPERTY IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND IS FURTHER SUBJECT TO THE RIGHT OF ANY TENANT(S) OR OTHER PARTIES OR ENTITIES IN POSSESSION OF THE PROPERTY. ANY REPRESENTATION CONCERNING ANY ASPECT OF THE SUBJECT PROPERTY BY A THIRD PARTY IS NOT THE REPRESENTATION/ RESPONSIBILITY OF TRUSTEE(S)/ SUBSTITUTE TRUSTEE(S) OR THEIR OFFICE.
THIS SALE IS SUBJECT TO ANY UNPAID TAXES, IF ANY, ANY PRIOR LIENS OR ENCUMBRANCES LEASES, EASEMENTS AND ALL OTHER MATTERS WHICH TAKE PRIORITY OVER THE DEED OF TRUST UNDER WHICH THIS FORECLOSURE SALE IS CONDUCTED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PRIORITY OF ANY FIXTURE FILING. IF THE U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY/ INTERNAL REVENUE SERVICE, THE STATE OF TENNESSEE DEPARTMENT OF REVENUE, OR THE STATE OF TENNESSEE DEPARTMENT OF LABOR AND WORK FORCE DEVELOPMENT ARE LISTED AS INTERESTED PARTIES IN THE ADVERTISEMENT, THEN THE NOTICE OF THIS FORECLOSURE IS BEING GIVEN TO THEM, AND THE SALE WILL BE SUBJECT TO ALL APPLICABLE GOVERNMENTAL ENTITIES RIGHT TO REDEEM THE PROPERTY, ALL AS REQUIRED BY 26 U.S.C. 7425, T.C.A. 67-1-1433, AND 28 U.S.C. 2410 (C). THE NOTICE REQUIREMENTS OF T.C.A. 35-5-101 ET SEQ. HAVE BEEN MET.
THE RIGHT IS RESERVED TO ADJOURN THE DAY OF THE SALE TO ANOTHER DAY, TIME AND PLACE CERTAIN WITHOUT FURTHER PUBLICATION, UPON ANNOUNCEMENT AT THE TIME AND PLACE FOR THE SALE SET FORTH ABOVE. THE TRUSTEE/SUBSTITUTE TRUSTEE RESERVES THE RIGHT TO RESCIND THE SALE
IF YOU PURCHASE A PROPERTY AT THE FORECLOSURE SALE, THE ENTIRE PURCHASE PRICE IS DUE AND PAYABLE AT THE CONCLUSION OF THE AUCTION IN THE FORM OF A CERTIFIED/BANK CHECK MADE PAYABLE TO OR ENDORSED TO LAW OFFICE OF J. PHILLIP JONES. NO PERSONAL CHECKS WILL BE ACCEPTED. TO THIS END, YOU MUST BRING SUFFICIENT FUNDS TO OUTBID THE LENDER AND ANY OTHER BIDDERS. INSUFFICIENT FUNDS WILL NOT BE ACCEPTED. AMOUNTS RECEIVED IN EXCESS OF THE WINNING BID WILL BE REFUNDED TO THE SUCCESSFUL PURCHASER AT THE TIME THE FORECLOSURE DEED IS DELIVERED.
OTHER INTERESTED PARTIES: SOUTHWEST HUMAN RESOURCE AGENCY
THIS IS AN ATTEMPT TO COLLECT A DEBT AND ANY INFORMATION OBTAINED WILL BE USED FOR THAT PURPOSE.
This is improved property known as 830 BUTLER ST., BOLIVAR, TN 38008.
J. PHILLIP JONES/JESSICA D. BINKLEY, Substitute Trustee
1800 HAYES STREET
NASHVILLE, TN 37203
(615) 254-4430
www.phillipjoneslaw.com
www.williamsauction.com
F20-0005